Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Следствие просит арестовать Георгия Акоева, более известного как «Гия Свердловский», обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Георгию Акоеву. Органами предварительного расследования он обвиняется по статье 210.1 УК РФ “Занятие высшего положения в преступной иерархии”, — рассказали в инстанции.
«Следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище “Гия Свердловский”, занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области», — отметили в пресс-службе.
По версии органов предварительного расследования, уточняет суд, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе», следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу.
Акоева в СМИ называют «племянником Деда Хасана». В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.