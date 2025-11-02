Следствие попросило арестовать вора в законе Акоева

Акоева в СМИ называют «племянником Деда Хасана». В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.