В Ростовской области несовершеннолетний питбайкер попал под колеса машины

В связи с данным случаем в Госавтоинспекции обратили внимание на запрет эксплуатации кроссовых мотоциклов, к которым относятся и питбайки, на дорогах общего пользования. Подчеркивается, что данная категория транспорта не предназначена для движения по общественным дорогам, поскольку не имеет обязательного оборудования: световых приборов, звукового сигнала и других элементов, требуемых правилами.