В Ростовской области несовершеннолетний питбайкер попал под колеса машины

В Новочеркасске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Инцидент случился 2 ноября на проспекте Платовском, о чем сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По предварительной информации, 17-летний юноша, управляя мотоциклом марки SUCMSS, не справился с контролем над транспортным средством. Из-за этого питбайк выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio. За рулем легкового автомобиля находился 56-летний водитель.
В результате аварии несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы. После происшествия его госпитализировали в медицинское учреждение.
В связи с данным случаем в Госавтоинспекции обратили внимание на запрет эксплуатации кроссовых мотоциклов, к которым относятся и питбайки, на дорогах общего пользования. Подчеркивается, что данная категория транспорта не предназначена для движения по общественным дорогам, поскольку не имеет обязательного оборудования: световых приборов, звукового сигнала и других элементов, требуемых правилами.
