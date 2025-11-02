В Саратове пройдет всероссийский театральный фестиваль «Горе от ума»

Всероссийский театральный фестиваль «Горе от ума» состоится в Саратове с 4 по 9 ноября. Проведение культурных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
«В отечественной литературе, наверное, нет ни одного произведения, которое так было разобрано на цитаты, как “Горе от ума”. Имена героев давно уже стали нарицательными. Самые разные режиссеры постоянно обращаются к этому произведению Грибоедова и находят в нем все новые смыслы. И организаторам фестиваля хочется, чтобы и молодое поколение знало и любило эту прекрасную комедию. Поэтому в программу фестиваля вошло сразу несколько самых разных трактовок “Горе от ума”», — рассказала министр культуры региона Наталия Щелканова.
Фестиваль посвящен 200-летию создания Александром Сергеевичем Грибоедовым комедии «Горе от ума». Все дни гостей ждут спектакли, такие как «Горе от ума» от Екатеринбургского театра юного зрителя, «Студент» по одноименной малоизвестной пьесе Александра Грибоедова от Саратовского театрального института, «Без ума от горя» и многие другие. Также пройдет круглый стол «Двести лет с “Горем” пополам» и пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля. Посмотреть более подробную афишу спектаклей можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.