В Саратове пройдет всероссийский театральный фестиваль «Горе от ума»

«В отечественной литературе, наверное, нет ни одного произведения, которое так было разобрано на цитаты, как “Горе от ума”. Имена героев давно уже стали нарицательными. Самые разные режиссеры постоянно обращаются к этому произведению Грибоедова и находят в нем все новые смыслы. И организаторам фестиваля хочется, чтобы и молодое поколение знало и любило эту прекрасную комедию. Поэтому в программу фестиваля вошло сразу несколько самых разных трактовок “Горе от ума”», — рассказала министр культуры региона Наталия Щелканова.