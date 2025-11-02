В подмосковном Подольске отремонтируют детский сад на улице Кирова

Детский сад при средней школе № 12 в Подольске Московской области, расположенный на улице Кирова, отремонтируют в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве строительного комплекса региона.
Специалисты завершают демонтажные работы. В планах привести в порядок фасад и кровлю здания, а еще выполнить отделку внутренних помещений. Также специалисты заменят оконные блоки, смонтируют вентиляцию, проложат новые сети водоснабжения, канализации и отопления, приведут в порядок электропроводку. После завершения ремонта детский сад оснастят современным оборудованием и мебелью. Открыть учреждение намерены в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.