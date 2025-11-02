Дороги и ЖКХ возглавили список самых острых вопросов жителей Башкирии на прямой линии с Радием Хабировым

Центр управления регионом Башкирии определил топ-5 проблем, которые волнуют жителей республики. Анализ обращений к главе республики Радию Хабирову показал, что больше всего вопросов касается состояния дорог, благоустройства, жилищно-коммунальных услуг, строительства и социального обслуживания.
Напомним, что прямая линия с главой региона запланирована на 11 ноября. Задать свой вопрос можно через официальный сайт, соцсети, портал «Госуслуги. Решаем вместе» или мессенджер MAX. Видеовопросы принимаются до 10 ноября.
