Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Белозерском Курганской области появился новый сквер

Специалисты благоустроили пустовавшую территорию на улице Карла Маркса.

Новый сквер открыли на улице Карла Маркса в селе Белозерском Курганской области. Общественное пространство благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее на месте этой территории был пустырь. Теперь специалисты проложили пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, установили скамейки и современные качели-кольца.

«Мы будем стремиться сделать населенные пункты региона более благоустроенными, комфортными и привлекательными, улучшая качество жизни и создавая приятные условия для проживания и отдыха», — отметил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.