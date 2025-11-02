В селе Белозерском Курганской области появился новый сквер

Новый сквер открыли на улице Карла Маркса в селе Белозерском Курганской области. Общественное пространство благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ранее на месте этой территории был пустырь. Теперь специалисты проложили пешеходные дорожки, вымощенные плиткой, установили скамейки и современные качели-кольца.
«Мы будем стремиться сделать населенные пункты региона более благоустроенными, комфортными и привлекательными, улучшая качество жизни и создавая приятные условия для проживания и отдыха», — отметил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.