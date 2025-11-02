Ричмонд
«Мужчина находился на подоконнике». МЧС спасло жителя Слонима при пожаре в общежитии

В Слониме сотрудники МЧС спасли мужчину, укрывшегося от огня на подоконнике.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме произошел серьезный пожар в общежитии, при ликвидации которого были задействованы пять единиц техники МЧС. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло около 07.32 часов в одном из общежитий районного центра. В дежурную службу поступил сигнал с системы передачи извещений о ЧС «Молния».

На месте сотрудники МЧС увидели выбивающееся пламя из окон блока, который располагался на третьем этаже. При этом на подоконнике находился мужчина.

— С помощью трехколенной лестницы мужчине помогли спуститься на землю. Пострадавший был госпитализирован медиками, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при пожаре из общежития проводилась эвакуация. Больше никто не пострадал. А после проветривания жильцы вернулись в свои комнаты.

Пожар был ликвидирован. На месте работали пять единиц техники МЧС. Причину возгорания еще предстоит установить.

