Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание школы обновили в селе Белозерье в Мордовии

Специалисты утеплили фасад, заменили окна, отремонтировали внутренние помещения.

Корпус Белозерьевской средней школы Ромодановского района Мордовии отремонтировали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.

Во время работ специалисты утеплили и привели в порядок фасад здания, заменили окна и выполнили отделку внутренних помещений. Также там улучшили инженерные коммуникации и систему электроснабжения. Классы оснастили новой мебелью и современным оборудованием.

Ранее занятия в Белозерьевской школе проводили в две смены. Чтобы сделать процесс обучения более комфортным, в прошлом году в учреждении возвели дополнительное здание. А в отремонтированном первом корпусе теперь разместили учеников начальных классов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.