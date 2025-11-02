Здание школы обновили в селе Белозерье в Мордовии

Корпус Белозерьевской средней школы Ромодановского района Мордовии отремонтировали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Во время работ специалисты утеплили и привели в порядок фасад здания, заменили окна и выполнили отделку внутренних помещений. Также там улучшили инженерные коммуникации и систему электроснабжения. Классы оснастили новой мебелью и современным оборудованием.
Ранее занятия в Белозерьевской школе проводили в две смены. Чтобы сделать процесс обучения более комфортным, в прошлом году в учреждении возвели дополнительное здание. А в отремонтированном первом корпусе теперь разместили учеников начальных классов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.