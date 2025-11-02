Воронежские врачи спасли молодую женщину с тромбом в мозге

32-летняя женщина потеряла сознание во время тренировки в тренажёрном зале. У нее возник спазм нижней челюсти и слабость в левых руке и ноге. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи неотложки заподозрили у пациентки инсульт и доставили ее в региональный сосудистый центр ВОКБ № 1.
Там предварительный диагноз подтвердился. Обследование выявило у женщины тромб в левом полушарии мозжечка, который нарушил кровоснабжение мозга. Закупорка сосуда возникла в результате разрыва внутренней оболочки левой позвоночной артерии.
Врачи применили метод экстренной тромболитической терапии: с помощью лекарственного препарата сгусток «растворили» внутри артерии, а затем механическим способом удалили остатки тромба и восстановили кровоток.
После этого пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас ее уже выписали из больницы.