Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские врачи спасли молодую женщину с тромбом в мозге

Жительнице Воронежа стало плохо во время занятий в тренажерном зале.

Источник: Министерство здравоохранения Воронежской области

32-летняя женщина потеряла сознание во время тренировки в тренажёрном зале. У нее возник спазм нижней челюсти и слабость в левых руке и ноге. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи неотложки заподозрили у пациентки инсульт и доставили ее в региональный сосудистый центр ВОКБ № 1.

Там предварительный диагноз подтвердился. Обследование выявило у женщины тромб в левом полушарии мозжечка, который нарушил кровоснабжение мозга. Закупорка сосуда возникла в результате разрыва внутренней оболочки левой позвоночной артерии.

Врачи применили метод экстренной тромболитической терапии: с помощью лекарственного препарата сгусток «растворили» внутри артерии, а затем механическим способом удалили остатки тромба и восстановили кровоток.

После этого пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас ее уже выписали из больницы.