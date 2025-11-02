Воронежские врачи спасли молодую женщину с тромбом в мозге

32-летняя женщина потеряла сознание во время тренировки в тренажёрном зале. У нее возник спазм нижней челюсти и слабость в левых руке и ноге. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи неотложки заподозрили у пациентки инсульт и доставили ее в региональный сосудистый центр ВОКБ № 1.