В кубанском поселке Афипском завершают капремонт сети канализации

Сеть канализации в поселке Афипском Северского муниципального района Краснодарского края модернизируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт уже находится на завершающем этапе, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Специалисты смонтировали более двух тысяч метров полиэтиленовых труб диаметром 225 миллиметров, сделали основание для установки канализационной насосной станции (КНС). Подключить КНС, которую также отремонтировали в этом году, к коммуникациям и запустить в работу планируем в ноябре», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Теперь свыше 400 жителей Афипского получат доступ к обновленной канализационной системе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.