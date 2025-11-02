В кубанском поселке Афипском завершают капремонт сети канализации

«Специалисты смонтировали более двух тысяч метров полиэтиленовых труб диаметром 225 миллиметров, сделали основание для установки канализационной насосной станции (КНС). Подключить КНС, которую также отремонтировали в этом году, к коммуникациям и запустить в работу планируем в ноябре», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.