Под Ростовом мужчина у себя дома выращивал более 40 кустов конопли

В Таганроге задержали мужчину, оборудовавшего дома плантацию конопли.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге правоохранители задержали местного жителя, который организовал плантацию запрещенных растений прямо в своей квартире. Об этом сообщили в главке полиции Ростовской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, имея оперативные данные, провели у подозреваемого дома проверку. Во время обыска было найдено 41 растение конопли, а также 33 грамма готовой к употреблению марихуаны.

По словам 40-летнего мужчины, семена он заказал в интернете, после чего самостоятельно выращивал кусты, обеспечивая им постоянный уход. Срезанные части растений он хранил для собственного использования.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере и хранении наркотических средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

