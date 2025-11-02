В Барнауле для предпринимателей сферы моды проведут обучающую программу

В частности, в первый день программы слушателям расскажут, как сформировать уникальные предложения на основе региональных особенностей. Затем они попробуют самостоятельно составить коллаж для будущих коллекций. Во второй день запланировано разобрать лучшие практики известных мировых брендов и успешные проекты российских дизайнеров.