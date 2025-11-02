В Барнауле для предпринимателей сферы моды проведут обучающую программу

Бесплатную образовательную программу для бизнесменов в сфере дизайна и производства одежды проведут 13 и 14 ноября в Барнауле, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Обучение организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В частности, в первый день программы слушателям расскажут, как сформировать уникальные предложения на основе региональных особенностей. Затем они попробуют самостоятельно составить коллаж для будущих коллекций. Во второй день запланировано разобрать лучшие практики известных мировых брендов и успешные проекты российских дизайнеров.
Также на мероприятии участники узнают о механизмах возникновения и развития тенденций в модной индустрии, эффективных стратегиях продвижения продукции, увеличения продаж и многом другом. Еще они получат индивидуальный разбор своих проектов. А спикером выступит специалист в модной индустрии, член жюри престижного конкурса Profashion Masters и эксперт Академии русской моды Алиса Богатова.
Для участия необходима предварительная регистрация. Все подробности можно уточнить по телефону: 8−800−222−83−22 (доб. 120).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.