В Ростове введут режим ЧС в районе падения беспилотника

В Ростове-на-Дону будет введен режим чрезвычайной ситуации на территории, пострадавшей от падения беспилотного летательного аппарата. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС, о чем сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
По его словам, администрацией Первомайского района, где произошел инцидент, уже было проведено первичное визуальное обследование прилегающих территорий. В рамках ликвидации последствий было принято несколько ключевых решений.
Помимо установления локального режима ЧС в границах пострадавшего района, будет сформирован оперативный штаб и рабочие комиссии для детальной оценки нанесенного ущерба. Их задачей станет проведение обходов и фиксация повреждений. Коммунальные службы города получили распоряжение незамедлительно приступить к уборке территории в районе происшествия.
Для оперативного приема заявлений от граждан, чье имущество пострадало, организован специальный штаб. Он расположен в Центре развития творчества детей и юношества по адресу: ул. Туполева, 8/2, кабинет № 1.
Ранее Александр Скрябин сообщал, что в результате падения БПЛА в Первомайском районе произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами. По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, однако ударной волной выбило стекла в одном из детских садов.
Напомним, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о последствиях атаки дронов в другом районе. В хуторе Ленинаван Мясниковского района повреждения получили два частных дома и легковой автомобиль, в нескольких соседних домах выбиты стекла. В этом инциденте, по предварительной информации, ранения получили два человека, которым была оказана необходимая медицинская помощь.
Всего ночью 2 ноября в небе над Ростовской областью было сбито девять беспилотников самолетного типа.
