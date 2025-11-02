Омский СКК им. Блинова пошел на металлолом

В Омске с аукциона продано более 100 тонн металлолома, образовавшегося в ходе реконструкции СКК им. Блинова. Результаты торгов объявлены на ГИС Торги.
Как указано в документации, организатором торгов выступила Дирекция по обеспечению деятельности сферы физической культуры и спорта. Металлолом был распределен по двум лотам — отдельно продавались алюминий и чермет.
Партию алюминия весом 21,8 тонны за 3,6 млн рублей выкупила компания «Металлинвест». Цена покупки на 400 тысяч рублей превысила установленную организаторам торгов первоначальную выкупную цену.
Партию чермета весом более 400 тонн за 6, 1 млн рублей выкупила фирма «Вторичные ресурсы». За этот лот она переплатила в полтора раза — начальная выкупная цена этого лота составляла 3,6 млн рублей.
Напомним, СКК им. Блинова планировали открыть после реконструкции уже этой осенью, однако сроки уже несколько раз переносились. На реконструкцию здание, не использовавшееся с 2020 года, закрылось в этом году.