В Иркутской области отремонтировали участок дороги, ведущей на Малое море

— Ранее по состоянию этого участка поступали обращения от жителей. На нем было много пучин. Проведенный ремонт значительно повысит комфорт и безопасность для автомобилистов, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.