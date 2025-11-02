В Иркутской области отремонтировали участок дороги, ведущей на Малое море

На автодороге Баяндай — Еланцы — Хужир завершен ремонт пятикилометрового участка (114−119 км) возле памятника бродяге, где зимой начинается ледовая переправа на Ольхон. Как сообщили в правительстве Иркутской области, подрядная организация провела комплекс работ: заменила слабые грунты, уложила новое асфальтобетонное покрытие, установила барьерные ограждения и дорожные знаки.
— Ранее по состоянию этого участка поступали обращения от жителей. На нем было много пучин. Проведенный ремонт значительно повысит комфорт и безопасность для автомобилистов, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Дальнейшие работы уже начаты на участке 1−8,4 км после поворота из Баяндая, где провели подготовительные работы. В следующем году запланирован ремонт отрезка 85−93 км в районе скульптуры орла. Власти подчеркивают, что реконструкция дорог ведется поэтапно из-за большого объема работ.