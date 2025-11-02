Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области отремонтировали участок дороги, ведущей на Малое море

На трассе Баяндай-Еланцы-Хужир завершен ремонт пятикилометрового участка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На автодороге Баяндай — Еланцы — Хужир завершен ремонт пятикилометрового участка (114−119 км) возле памятника бродяге, где зимой начинается ледовая переправа на Ольхон. Как сообщили в правительстве Иркутской области, подрядная организация провела комплекс работ: заменила слабые грунты, уложила новое асфальтобетонное покрытие, установила барьерные ограждения и дорожные знаки.

— Ранее по состоянию этого участка поступали обращения от жителей. На нем было много пучин. Проведенный ремонт значительно повысит комфорт и безопасность для автомобилистов, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Дальнейшие работы уже начаты на участке 1−8,4 км после поворота из Баяндая, где провели подготовительные работы. В следующем году запланирован ремонт отрезка 85−93 км в районе скульптуры орла. Власти подчеркивают, что реконструкция дорог ведется поэтапно из-за большого объема работ.