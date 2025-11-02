Ричмонд
Впервые пять белорусов вышли на лед в один день в матчах НХЛ

Впервые в истории НХЛ на лед в один день вышли пять белорусских хоккеистов.

Источник: Комсомольская правда

В Национальной хоккейной лиге установили рекорд по числу белорусов, сыгравших в один и тот же игровой день.

Участие в матчах НХЛ 2 ноября приняли сразу пять белорусских хоккеистов. В частности, Алексею Протасу удалось забросить в матче шайбу, однако по буллитам его «Вашингтон» все же уступил в мачте против «Баффало» со счетом 3:4. Белорус Артем Левшунов набрал ассистентский балл в третьем поединке к ряду, увы, это не помогло «Чикаго» выиграть у «Эдмонтона», итог матча 2:3.

Еще в текущем сезоне НХЛ произошел дебют голкипера Алексея Колосова. Играя за «Филадельфию», белорус вышел на лед против «Торонто». Итог мачта — 2:5. А «Калгари», в котором играет белорусский хоккеист Егор Шарангович, уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:4. И еще «Колорадо», в котором играл Илья Соловьев, в овертайме уступило противникам «Сан-Хосе» (2:3).

Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко получила приз первой ракетки мира по итогам сезона.