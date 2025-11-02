Впервые пять белорусов вышли на лед в один день в матчах НХЛ

Участие в матчах НХЛ 2 ноября приняли сразу пять белорусских хоккеистов. В частности, Алексею Протасу удалось забросить в матче шайбу, однако по буллитам его «Вашингтон» все же уступил в мачте против «Баффало» со счетом 3:4. Белорус Артем Левшунов набрал ассистентский балл в третьем поединке к ряду, увы, это не помогло «Чикаго» выиграть у «Эдмонтона», итог матча 2:3.