Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион»

Четверо россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею ко Дню народного единства.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи «Мечталлион», а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«По итогам 163-го тиража “Мечталлион” сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях», — сообщили в компании.

Там уточнили, что тираж лотереи был приурочен ко Дню народного единства.