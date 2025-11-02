Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи «Мечталлион», а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«По итогам 163-го тиража “Мечталлион” сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях», — сообщили в компании.
Там уточнили, что тираж лотереи был приурочен ко Дню народного единства.