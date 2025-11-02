Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Уфы жалуются на опасные объездные маршруты через частный сектор

В Уфе жители Тужиловки столкнулись с опасной ситуацией на дорогах — водители массово используют улицы частного сектора как объездной маршрут в Сипайлово.

Особую тревогу вызывает улица Паромная, где автомобили «летят с горы» от «Акбузата», создавая угрозу для пешеходов.

Местные жители отмечают, что дети ходят по этим улицам в школу и обратно во вторую смену, когда интенсивность движения достигает пика. Родители опасаются за безопасность школьников из-за скоростного режима и большого потока транспорта.

В администрации Октябрьского района ответили на обращение горожан, что решение проблемы находится в компетенции Госавтоинспекции. Жителям рекомендовали обратиться в ведомство через официальный сайт ГАИ в разделе «Прием обращений».