Жители Уфы жалуются на опасные объездные маршруты через частный сектор

Особую тревогу вызывает улица Паромная, где автомобили «летят с горы» от «Акбузата», создавая угрозу для пешеходов.
Местные жители отмечают, что дети ходят по этим улицам в школу и обратно во вторую смену, когда интенсивность движения достигает пика. Родители опасаются за безопасность школьников из-за скоростного режима и большого потока транспорта.
В администрации Октябрьского района ответили на обращение горожан, что решение проблемы находится в компетенции Госавтоинспекции. Жителям рекомендовали обратиться в ведомство через официальный сайт ГАИ в разделе «Прием обращений».