В Башкирии сняли режим повышенной угрозы из-за дронов. Аэропорт Уфы возобновил работу

Аэропорт Уфы возобновил работу после официальной отмены режима угрозы из-за дронов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии отменили режим повышенной готовности, введенный ранее из-за риска атак беспилотников. Соответствующее решение опубликовано на сайте республиканского комитета по делам гражданской обороны и ЧС.

Как сообщает ведомство, угроза миновала, и все связанные с режимом ограничения сняты. После отмены режима свою работу в штатном порядке возобновил аэропорт Уфы, который временно не принимал рейсы.

