В Башкирии сняли режим повышенной угрозы из-за дронов. Аэропорт Уфы возобновил работу

Власти Башкирии отменили режим повышенной готовности, введенный ранее из-за риска атак беспилотников. Соответствующее решение опубликовано на сайте республиканского комитета по делам гражданской обороны и ЧС.
Как сообщает ведомство, угроза миновала, и все связанные с режимом ограничения сняты. После отмены режима свою работу в штатном порядке возобновил аэропорт Уфы, который временно не принимал рейсы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.