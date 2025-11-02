Два электробуса вышли на маршрут № 990 на юге столицы

Отмечается, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках. В салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.