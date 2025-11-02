Ричмонд
Два электробуса вышли на маршрут № 990 на юге столицы

Два электробуса вышли на маршрут № 990 от станции метро «Улица Академика Янгеля» до станции «Красный Строитель» второго маршрута Московских центральных диаметров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Электробусы повышают комфорт и безопасность поездок пассажиров, а также помогают сохранять окружающую среду. По будням маршрут № 990 будут обслуживать две современные инновационные машины российского производства. Продолжаем развитие сети экологичного транспорта в столице, как поручил Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках. В салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.

