Минздрав Беларуси назвал самостоятельные способы борьбы со стрессом.

Еще следует максимально увеличить физическую активность, чтобы через спорт отвлечься от переживаний. Также самостоятельно можно освоить майндфулнесс. Так как благодаря искусству управления вниманием можно снизить тревожность и не поддаваться эмоциональным всплескам. Помогают расслабиться, нормализовать сердечную деятельность и ускорить обмен веществ занятия дыхательной гимнастикой.