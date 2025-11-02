Минздрав Беларуси назвал самостоятельные способы борьбы со стрессом.
В ведомстве сообщили, что основными провоцирующими факторами стресса являются психотравмы, трудоголизм, травмы, финансовые и жилищные трудности, другие проблемы и даже кризис возраста.
В ведомстве подчеркнули, что стресс способен подрывать здоровье и может привести к развитию гипертонии, аритмии, стрессовой язве желудка, синдрому хронической усталости, псориазу, иммунодефициту, эректильной дисфункции, функциональному расстройству коры надпочечников, гормонально-активной опухоли, иным заболеваниям.
— Нельзя полностью избавиться от стресса, но важно им управлять, — заметили в пресс-службе.
Во время некритического состояния помогают самостоятельные способы борьбы со стрессом, целью которых является поверхностная проработка отрицательных эмоций по принципу «здесь и сейчас».
При эмоциональной волне следует записывать свои мысли, прочитав которые спустя время можно глубже понять проблему, выделив главное. Уйти от стресса поможет регулярная уборка. Также следует восполнять потерянные полезные вещества, принимая общеукрепляющие поливитаминные комплексы.
Еще следует максимально увеличить физическую активность, чтобы через спорт отвлечься от переживаний. Также самостоятельно можно освоить майндфулнесс. Так как благодаря искусству управления вниманием можно снизить тревожность и не поддаваться эмоциональным всплескам. Помогают расслабиться, нормализовать сердечную деятельность и ускорить обмен веществ занятия дыхательной гимнастикой.
А еще надо найти время на хобби и не отказываться от вещей, доставляющих радость и удовольствие.
