В Калининграде врачи выполнили сложную операцию на работающем сердце пациенту с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщается на страничке Федерального Центра высоких медицинских технологий в «ВКонтакте».
Мужчину с жалобами на сильную загрудинную боль привезли в больницу на скорой. Оказалось, что пациент терпел несколько дней, обследование показало множественное поражение коронарных артерий — они были закрыты на 90%.
6,5-часовой операцией, которую провели без применения искусственного кровообращения, руководил заместитель главврача по хирургии кардиоцентра Виктор Цой.
Врачи сформировали пять шунтов — сосудистых протезов, взятых из собственных вен и артерий пациента. Они и обеспечили питание сердечной мышцы кровью.
Мужчину уже выписали из кардиоцентра и перевели на реабилитацию в ЦГКБ.