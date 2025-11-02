Ричмонд
В Калининграде врачи выполнили сложную операцию на работающем сердце

Медики спасли жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда.

Источник: кардиоцентр Калининграда

В Калининграде врачи выполнили сложную операцию на работающем сердце пациенту с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщается на страничке Федерального Центра высоких медицинских технологий в «ВКонтакте».

Мужчину с жалобами на сильную загрудинную боль привезли в больницу на скорой. Оказалось, что пациент терпел несколько дней, обследование показало множественное поражение коронарных артерий — они были закрыты на 90%.

6,5-часовой операцией, которую провели без применения искусственного кровообращения, руководил заместитель главврача по хирургии кардиоцентра Виктор Цой.

Врачи сформировали пять шунтов — сосудистых протезов, взятых из собственных вен и артерий пациента. Они и обеспечили питание сердечной мышцы кровью.

Мужчину уже выписали из кардиоцентра и перевели на реабилитацию в ЦГКБ.