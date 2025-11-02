В московском метро модернизировали указатели, ведущие к лифтам.

«На современных станциях столичного метро лифты установлены на всем пути следования пассажира. На светящихся указателях и стикерах на дверях лифтовых тамбуров появилось описание, куда переместит та или иная кабина. На визуальных элементах размещен номер выхода, к которому ведет лифт, а также пиктограмма платформы той или иной линии. Чтобы информация считывалась быстрее, номера линий отмечены цветным кругом, а выходов — квадратом или прямоугольником», — говорится в сообщении.