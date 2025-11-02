Мосты не станут разводить в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября

В ночь с 4 на 5 ноября жители и гости Петербурга смогут вздохнуть спокойно: разводить мосты в этот раз не будут. Это решение связано с празднованием одного из главных государственных праздников России — Дня народного единства.
— Мосты останутся разведенными в соответствии с традицией и правилами эксплуатации. Это означает, что горожане смогут свободно передвигаться по городу и наслаждаться праздничными мероприятиями, не беспокоясь о том, что разводка мостов может создать неудобства, — отметили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Напомним, что «Лахта Центр» засияет в цветах флага России в честь Дня народного единства. Подсветку включат вечером 4 ноября. Также С 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости состоится девятый фестиваль «Чудо Света». На фасадах зданий будут демонстрироваться световые инсталляции и объемные архитектурные проекции. Большинство работ будет посвящено русской живописи, литературе, музыке, а также легендам и мифам Петербурга.