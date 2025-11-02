Мосты не станут разводить в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября

Напомним, что «Лахта Центр» засияет в цветах флага России в честь Дня народного единства. Подсветку включат вечером 4 ноября. Также С 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости состоится девятый фестиваль «Чудо Света». На фасадах зданий будут демонстрироваться световые инсталляции и объемные архитектурные проекции. Большинство работ будет посвящено русской живописи, литературе, музыке, а также легендам и мифам Петербурга.