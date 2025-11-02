В Челябинской области вручили первый сертификат органической продукции

Компания «СИТНО» стала первой в Челябинской области, получившей сертификат на производство органической продукции, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Развитие агропромышленного комплекса отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Предприятие теперь может маркировать свою продукцию соответствующим знаком государственного образца. Сертификат распространяется на производство органической пшеницы твердых и мягких сортов. Как рассказал председатель совета директоров компании Павел Журавский, в дальнейшем планируется сертифицировать мельничное производство и переработку.
В «СИТНО» отметили, что получить сертификат помог переход на органические технологии. Например, предприятие отказалось от использования синтетических минеральных удобрений и пестицидов.
«Для нас этот сертификат — не просто документ, а официальное признание нашего выбора в пользу здоровья людей и сохранения природного потенциала южноуральского региона. Мы инвестировали в восстановление плодородия почв, в современные агротехнологии», — добавил Журавский.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.