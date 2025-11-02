В Марий Эл в 2026 году отремонтируют 16 школ

Ремонт 16 школ проведут в Марий Эл в следующем году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
Например, обновление коснется гимназии № 14 в Йошкар-Оле, Кукнурской, Новоарбанской, Юринской, Усолинской, Токтарсолинской и других школ. Там не только отремонтируют учебные кабинеты, но и приведут в порядок спортзалы и прилегающие территории.
Также в 2026 году начнутся работы в школе № 27 Йошкар-Олы и Пайгусовской средней общеобразовательной школе Горномарийского района. Завершить их планируют в 2027 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.