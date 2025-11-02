Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марий Эл в 2026 году отремонтируют 16 школ

Там не только обновят учебные кабинеты, но и приведут в порядок прилегающие территории.

Ремонт 16 школ проведут в Марий Эл в следующем году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.

Например, обновление коснется гимназии № 14 в Йошкар-Оле, Кукнурской, Новоарбанской, Юринской, Усолинской, Токтарсолинской и других школ. Там не только отремонтируют учебные кабинеты, но и приведут в порядок спортзалы и прилегающие территории.

Также в 2026 году начнутся работы в школе № 27 Йошкар-Олы и Пайгусовской средней общеобразовательной школе Горномарийского района. Завершить их планируют в 2027 году.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.