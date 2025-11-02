Ричмонд
В селе Базяково в Татарстане появилась стабильная мобильная связь

Теперь у местных жителей есть доступ к высокоскоростному интернету стандарта 4G/LTE.

Вышку связи установили в селе Базяково в Татарстане при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в совете Алексеевского муниципального района.

Ранее в населенном пункте отсутствовал стабильный сигнал мобильной связи. Теперь же у местных жителей есть доступ к высокоскоростному интернету стандарта 4G/LTE. Они могут пользоваться порталом «Госуслуги», маркетплейсами, видеосвязью и другими сервисами.

«Обеспечение качественной связью — это не просто техническое усовершенствование, а ключевой фактор для повышения инвестиционной привлекательности территории, улучшения делового климата и создания комфортных условий для жизни населения», — добавили в районном совете.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.