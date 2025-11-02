В Нижегородской области пройдет международный турнир по муай-тай

На «Кубке Содружества» выступят свыше тысячи спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Турции в возрасте от 10 до 17 лет. Сильнейшие юниоры страны от 18 до 23 лет поборются за награды первенства России U23, а взрослые спортсмены — Кубка России. От Нижегородской области во всех трех турнирах будут представлены 110 тайбоксеров.