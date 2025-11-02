В Нижегородской области пройдет международный турнир по муай-тай

XIX Традиционный международный турнир по муай-тай «Кубок Содружества» пройдет в Нижегородской области с 8 по 14 ноября в поддержку госпрограммы «Спорт России», сообщила пресс-служба правительства региона.
На «Кубке Содружества» выступят свыше тысячи спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана и Турции в возрасте от 10 до 17 лет. Сильнейшие юниоры страны от 18 до 23 лет поборются за награды первенства России U23, а взрослые спортсмены — Кубка России. От Нижегородской области во всех трех турнирах будут представлены 110 тайбоксеров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.