В подмосковной Коломне благоустроили сквер имени адмирала С. Г. Горшкова

В будущем там появятся композиции для фотосессий.

Благоустройство сквера имени адмирала С. Г. Горшкова завершилось в подмосковном городе Коломна, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По информации регионального министерства информации и молодежной политики, на общественной территории обустроили площадку для проведения городских мероприятий, пешеходные зоны, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, установили скамьи и высадили многолетние растения. Также в будущем в сквере появятся композиции для фотосессий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.