В Палкинском округе Псковской области обновили мост через реку Романовку

Сооружение находится на 32‑м километре автодороги Изборск — Палкино — Остров. Там смонтировали балки пролетного строения, уложили новый асфальт на проезжей части, установили перильные и барьерные ограждения. Для того, чтобы на мосту не скапливалась вода, специалисты оборудовали современную систему водоотвода и очистные сооружения. Также смонтировали линию наружного освещения и привели в порядок тротуары.