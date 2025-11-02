В Палкинском округе Псковской области обновили мост через реку Романовку

Капитальный ремонт моста через реку Романовку в Палкинском округе Псковской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Сооружение находится на 32‑м километре автодороги Изборск — Палкино — Остров. Там смонтировали балки пролетного строения, уложили новый асфальт на проезжей части, установили перильные и барьерные ограждения. Для того, чтобы на мосту не скапливалась вода, специалисты оборудовали современную систему водоотвода и очистные сооружения. Также смонтировали линию наружного освещения и привели в порядок тротуары.
«Особое значение объект имеет для школьников: через мост обеспечивается подъезд школьного автобуса к Добычинской школе в деревне Новая Уситва. Обновленный мост также улучшит транспортную доступность для местных жителей, связывая ключевые точки маршрута между Изборском, Палкино и Островом», — добавили в управлении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.