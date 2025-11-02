Верхневолжье вошло в топ-3 регионов ЦФО по объему поручительств для бизнеса

Тверская область по итогам девяти месяцев 2025 года заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по объему оказанной малому и среднему бизнесу гарантийной поддержки в виде поручительств. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.
В Верхневолжье гарантийную поддержку бизнесу оказывает региональный фонд содействия предпринимательству. Он предоставил 85 поручительств на общую сумму более 870 млн рублей, которые позволили предпринимателям привлечь 2 млрд рублей в коммерческих банках.
За первые три квартала года чаще всего гарантийной поддержкой пользовались предприниматели сфер производства, строительства, сельского хозяйства. Это представители бизнеса из Твери, Торжка, а также Ржевского, Пеновского, Калининского, Осташковского округов и других муниципалитетов Верхневолжья.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.