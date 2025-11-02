Ричмонд
Верхневолжье вошло в топ-3 регионов ЦФО по объему поручительств для бизнеса

Гарантийную поддержку оказывает региональный фонд содействия предпринимательству.

Тверская область по итогам девяти месяцев 2025 года заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по объему оказанной малому и среднему бизнесу гарантийной поддержки в виде поручительств. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.

В Верхневолжье гарантийную поддержку бизнесу оказывает региональный фонд содействия предпринимательству. Он предоставил 85 поручительств на общую сумму более 870 млн рублей, которые позволили предпринимателям привлечь 2 млрд рублей в коммерческих банках.

За первые три квартала года чаще всего гарантийной поддержкой пользовались предприниматели сфер производства, строительства, сельского хозяйства. Это представители бизнеса из Твери, Торжка, а также Ржевского, Пеновского, Калининского, Осташковского округов и других муниципалитетов Верхневолжья.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.