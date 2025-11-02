Верхневолжье вошло в топ-3 регионов ЦФО по объему поручительств для бизнеса

За первые три квартала года чаще всего гарантийной поддержкой пользовались предприниматели сфер производства, строительства, сельского хозяйства. Это представители бизнеса из Твери, Торжка, а также Ржевского, Пеновского, Калининского, Осташковского округов и других муниципалитетов Верхневолжья.