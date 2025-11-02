Женская консультация Брянской межрайонной больницы обновила оборудование

Современный аппарат УЗИ поступил в женскую консультацию Брянской межрайонной больницы, расположенной в селе Глинищево. Обновление оборудования в женских консультациях и перинатальных центрах отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Ультразвуковое исследование является одним из самых распространенных и безопасных методов диагностики, позволяющим врачам получать важную информацию о состоянии органов и систем организма. Аппарат нового поколения позволит распознавать заболевания на ранних стадиях и повысит точность диагностики даже в сложных случаях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.