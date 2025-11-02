Москвичи сдали более восьми тонн бумаги через сервис «Вывоз ненужных вещей»

Сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru позволяет москвичам освободить жилое пространство, снизить нагрузку на городские свалки и помочь природе. Чаще всего москвичи сдают на переработку большие коробки из-под техники и мебели, а также много более мелких — из-под косметики и продуктов. Собранную макулатуру специалисты забирают и отвозят в сортировочный центр, где ее взвешивают, оценивают качество и разделяют по типам. Затем подготовленное сырье прессуют в плотные кипы весом до 500 килограммов и отправляют на завод-переработчик.