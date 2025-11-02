Москвичи сдали более восьми тонн бумаги через сервис «Вывоз ненужных вещей»

Свыше восьми тонн бумаги сдали жители Москвы через сервис «Вывоз ненужных вещей», который развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru позволяет москвичам освободить жилое пространство, снизить нагрузку на городские свалки и помочь природе. Чаще всего москвичи сдают на переработку большие коробки из-под техники и мебели, а также много более мелких — из-под косметики и продуктов. Собранную макулатуру специалисты забирают и отвозят в сортировочный центр, где ее взвешивают, оценивают качество и разделяют по типам. Затем подготовленное сырье прессуют в плотные кипы весом до 500 килограммов и отправляют на завод-переработчик.
Подать заявку на вывоз макулатуры через сервис могут совершеннолетние жители всех округов Москвы со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Перед тем как оформить заявку, необходимо убедиться, что бумага первично отсортирована и подготовлена к забору специалистами. Коробки необходимо очистить от скотча, а листы бумаги — от файлов, скрепок и пружин. Старые журналы, каталоги или газеты рекомендуется складывать в стопки и перевязывать бечевкой.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.