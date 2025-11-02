Минздрав Бурятии опроверг информацию о вспышке гепатита в больнице Улан-Удэ

Республиканское министерство здравоохранения официально опровергло распространяющуюся в информационном пространстве недостоверную информацию о случаях инфицирования гепатитами В и С в Городской поликлинике № 1 Улан-Удэ.
Проводимые в настоящее время диагностические мероприятия связаны с ранее обнаруженными случаями заболеваний в Бурятском республиканском онкологическом диспансере. Обследованию подлежат исключительно пациенты, проходившие ранее лечение в БРКОД. Об этом пресс-служба Минздрава сообщили в своих соцсетях.
— Случаев внутрибольничного заражения не выявлено. Все обследования проводятся по обращению пациента при наличии признаков заболевания, — сообщили в профильном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий осуществляется в соответствии с установленными нормативами и исключает возможность распространения инфекции. Во всех медицинских учреждениях республики реализуется плановый комплекс профилактических мер, направленных на минимизацию потенциальных рисков для здоровья пациентов.