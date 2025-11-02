Минздрав Бурятии опроверг информацию о вспышке гепатита в больнице Улан-Удэ

В министерстве подчеркнули, что весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий осуществляется в соответствии с установленными нормативами и исключает возможность распространения инфекции. Во всех медицинских учреждениях республики реализуется плановый комплекс профилактических мер, направленных на минимизацию потенциальных рисков для здоровья пациентов.