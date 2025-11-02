Ветеран СВО Артем Мухарямов вернулся к профессии после ранения и занял второе место на чемпионате «Абилимпикс»

В Москве подвели итоги Национального чемпионата «Абилимпикс». Серебро в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» завоевал ветеран специальной военной операции Артем Мухарямов.
В 2023 году под Авдеевкой Артем получил тяжелое ранение и потерял руку. Несмотря на инвалидность, он не сдался. Сегодня он помогает семьям погибших военнослужащих в фонде «Защитники Отечества», а победа в чемпионате стала для него возвращением к профессии.
— Неожиданно, но рад, что все получилось. Меня поддерживает любимая семья, — поделился Артем.
