Ветеран СВО Артем Мухарямов вернулся к профессии после ранения и занял второе место на чемпионате «Абилимпикс»

В 2023 году под Авдеевкой Артем получил тяжелое ранение и потерял руку. Несмотря на инвалидность, он не сдался. Сегодня он помогает семьям погибших военнослужащих в фонде «Защитники Отечества», а победа в чемпионате стала для него возвращением к профессии.