В Борисоглебске Воронежской области открыли клуб работодателей

Клуб работодателей открылся на базе кадрового центра в городе Борисоглебске. Он был создан в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Воронежской области.
В клубе будут проводиться регулярные встречи и консультации по вопросам законодательства и взаимодействия с органами власти. На первом мероприятии участники обсудили трудоустройство людей с инвалидностью, квотирование рабочих мест и практические аспекты реализации Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Особое внимание было уделено необходимости соблюдения квот для трудоустройства людей с инвалидностью и адаптации рабочих мест под их нужды. Консультанты кадрового центра рассказали о мерах государственной поддержки, которые помогут компенсировать затраты на оборудование таких рабочих мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.