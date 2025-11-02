В Красносельском районе Костромской области обновят мост через реку Покшу

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на мосту через реку Покшу около деревни Большое Андрейково в Красносельском районе Костромской области, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Мост расположен на 17-м километре автодороги Кострома — Красное-на-Волге. Подрядчик уже возвел временный объездной мост, демонтировал старые конструкции переправы. Реконструкцию моста планируют завершить в 2027 году.
Всего в 2025 году ремонтные работы затронули девять мостов в Костромском, Красносельском, Мантуровском и Галичском районах. Шесть из них будут сданы в эксплуатацию в текущем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.