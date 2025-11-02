Два фельдшерских пункта открыли в Михайловском районе Рязанской области

Жители двух населенных пунктов Михайловского района Рязанской области могут получать медпомощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах, созданных при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новые медучреждения появились в селе Голдино и поселке Трепольском. В них созданы современные и комфортные условия как для жителей, так и для медицинских работников.
Всего в регионе до конца 2025 году начнут работать 22 новых ФАПа. Каждый планируется укомплектовать кадрами и оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.