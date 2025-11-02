«Тепло придет с юго-запада Европы». Белгидромет сказал о потеплении до +17 в Беларуси 3 ноября

Погоду в понедельник, 3 ноября, в Беларуси будут преимущественно определять система фронтальных разделов и теплая воздушная масса, которая поступает с юго-запада Европы. И только в юго-восточных регионах будет сохраняться влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно облачно. В ночные часы по северо-западу, а днем почти по всей республике пройдут дожди. Туманно будет ночью и в утренние часы. Температуры в темное время суток опустятся до +4 — +10 градусов, а днем воздух прогреется до +8 — +14, по югу в некоторых районах потеплеет до +15 — +17 градусов.