«Тепло придет с юго-запада Европы». Белгидромет сказал о потеплении до +17 в Беларуси 3 ноября

В Беларуси в первую неделю ноября ожидается заметное потепление, сообщает pogoda.by.
Погоду в понедельник, 3 ноября, в Беларуси будут преимущественно определять система фронтальных разделов и теплая воздушная масса, которая поступает с юго-запада Европы. И только в юго-восточных регионах будет сохраняться влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно облачно. В ночные часы по северо-западу, а днем почти по всей республике пройдут дожди. Туманно будет ночью и в утренние часы. Температуры в темное время суток опустятся до +4 — +10 градусов, а днем воздух прогреется до +8 — +14, по югу в некоторых районах потеплеет до +15 — +17 градусов.
Во вторник, 4 ноября, фронтальная система станет смещаться на восток, а на погоду на юго-западе республики скажется распространение области повышенного атмосферного давления с Западной Европы. Будет облачно с прояснения. Ночью почти по всей Беларуси, а днем в отдельных районах возможны непродолжительные дожди. В ночные часы температура будет опускаться до +3 — +9 градусов, а днем вновь потеплеет до +7 — +13.
В среду, 5 ноября, вновь будет облачно с прояснениями. Непродолжительные дожди пройдут лишь местами, ночью и с утра в некоторых районах сгустятся туманы. В ночные часы будет около +1 — +7 градусов, но при прояснениях возможны заморозки около 0 — −2 ниже ноля. Днем потеплеет до +7 — +14 градусов.
Ранее синоптик Рябов сказал, чтобы белорусы на неделе с 3 по 9 ноября запасались зонтами: «Редкость для поздней осени».
