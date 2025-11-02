Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представители бизнеса Курской области смогут пройти «Школу предпринимателя»

Обучающий курс будет особенно полезен для новичков.

Обучающий курс «Школа предпринимателя» пройдет 11−14 ноября в Курской области. Занятия организованы при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

«Наш региональный проект “Школа предпринимателя” будет полезен тем, кто делает первые шаги в бизнесе. У новичков обычно возникает много вопросов, сомнений, поэтому им очень важно владеть актуальной информацией. Необходимо знать теорию, грамотно применять практические инструменты для ведения бизнеса и его продвижения, уметь пользоваться мерами государственной поддержки. На начальном этапе обучение, безусловно, будет хорошим подспорьем», — прокомментировала директор центра «Мой бизнес» Ольга Ильинова.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. Более подробную информацию о «Школе предпринимателя» можно получить по телефону: +7 (4712) 54−07−06 (доб. 1005).

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.