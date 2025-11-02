Представители бизнеса Курской области смогут пройти «Школу предпринимателя»

«Наш региональный проект “Школа предпринимателя” будет полезен тем, кто делает первые шаги в бизнесе. У новичков обычно возникает много вопросов, сомнений, поэтому им очень важно владеть актуальной информацией. Необходимо знать теорию, грамотно применять практические инструменты для ведения бизнеса и его продвижения, уметь пользоваться мерами государственной поддержки. На начальном этапе обучение, безусловно, будет хорошим подспорьем», — прокомментировала директор центра «Мой бизнес» Ольга Ильинова.