Представители бизнеса Курской области смогут пройти «Школу предпринимателя»

Обучающий курс «Школа предпринимателя» пройдет 11−14 ноября в Курской области. Занятия организованы при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«Наш региональный проект “Школа предпринимателя” будет полезен тем, кто делает первые шаги в бизнесе. У новичков обычно возникает много вопросов, сомнений, поэтому им очень важно владеть актуальной информацией. Необходимо знать теорию, грамотно применять практические инструменты для ведения бизнеса и его продвижения, уметь пользоваться мерами государственной поддержки. На начальном этапе обучение, безусловно, будет хорошим подспорьем», — прокомментировала директор центра «Мой бизнес» Ольга Ильинова.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. Более подробную информацию о «Школе предпринимателя» можно получить по телефону: +7 (4712) 54−07−06 (доб. 1005).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.