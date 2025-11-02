Новое правительство обещает обеспечить экономический рост до 2%: «Да эти 1- 2% будут даже если вы эти сто дней просто посидите дома и ничего не будете делать» — мнение эксперта

Меры, которые намерено принять новое руководство Министерства экономического развития и цифровизации (МЭРЦ), могут обеспечить экономический рост до 1−2% «в первые 100 дней» после вступления в должность, уверяет кандидат на пост министра экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску.
— У нас есть не только предложения, включенные в программу правительства, но и очень подробные планы действий — тщательно проработанные мероприятия, структурированные по дням, месяцам и годам. По нашим оценкам, в первые 100 дней мы достигнем экономического роста не менее 1−2%. Эти оценки подтверждаются и нашими международными партнёрами, — подчеркнул Осмокеску перед вступлением в должность кабинета Мунтяну.
Кандидат перечислил среди мер, направленных на стимулирование экономического роста, поддержку малых и средних предпринимателей, привлечение иностранных инвестиций, развитие цепочек создания добавленной стоимости и ориентацию экономики на производство, а не только на потребление. Говоря о развитии национальной экономики, кандидат в министры заявил, что Республика Молдова уже демонстрирует рост примерно на 1,1%, но планы правительства предусматривают ускорение этого темпа.
И комментарий в соцсетях от бывшего министра экономики страны Александра Муравского:
"А новый министр шутник. Они добьются. Да эти 1- 2% будут даже если вы эти сто дней просто посидите дома и ничего не будете делать. Так что нечего на пустом месте заслуги выдумывать.
Такова ситуация: перерабатывающая промышленность, включая виноделие, консервную промышленность и сахарное производство, всё больше начинает работать на сырье урожая этого года, избежавшего сильной засухи. И она свой процент прироста даст. Вы постарайтесь, чтобы на следующий год выдать хотя бы 3−3,5%".