Новое правительство обещает обеспечить экономический рост до 2%: «Да эти 1- 2% будут даже если вы эти сто дней просто посидите дома и ничего не будете делать» — мнение эксперта

— У нас есть не только предложения, включенные в программу правительства, но и очень подробные планы действий — тщательно проработанные мероприятия, структурированные по дням, месяцам и годам. По нашим оценкам, в первые 100 дней мы достигнем экономического роста не менее 1−2%. Эти оценки подтверждаются и нашими международными партнёрами, — подчеркнул Осмокеску перед вступлением в должность кабинета Мунтяну.