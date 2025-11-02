Ричмонд
«Работали девять единиц техники МЧС». В Минске сотрудники МЧС спасли парня с девушкой, оказавшихся на балконе во время пожара

В Минске сотрудники МЧС спасли с балкона при пожаре парня с девушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сотрудники МЧС спасли молодых людей, оказавшихся на балконе, во время пожара. Подробности сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожарных ночью вызвали очевидцы, сообщившие о возгорании в квартире десятиэтажного дома на улице Лосика. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС на месте увидели открытое горение на седьмом этаже. Оказавшиеся во время пожара на балконе люди звали на помощь.

— Используя автолестницу, сотрудники МЧС спасли студентку и молодого парня. Пострадавшие были госпитализированы, — прокомментировали в МЧС.

После ликвидации возгорания было установлено, что пожар произошел в жилой комнате. Огонь повредил имущество на 12 квадратных метрах. На месте работали девять единиц техники МЧС.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Причину пожара еще предстоит установить.

Еще МЧС спасло жителя Слонима при пожаре в общежитии: «Мужчина находился на подоконнике».

Тем временем Минздрав Беларуси назвал самостоятельные способы борьбы со стрессом.