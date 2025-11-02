«Работали девять единиц техники МЧС». В Минске сотрудники МЧС спасли парня с девушкой, оказавшихся на балконе во время пожара

Пожарных ночью вызвали очевидцы, сообщившие о возгорании в квартире десятиэтажного дома на улице Лосика. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС на месте увидели открытое горение на седьмом этаже. Оказавшиеся во время пожара на балконе люди звали на помощь.