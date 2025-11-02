«Работали девять единиц техники МЧС». В Минске сотрудники МЧС спасли парня с девушкой, оказавшихся на балконе во время пожара

В Минске сотрудники МЧС спасли молодых людей, оказавшихся на балконе, во время пожара. Подробности сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Пожарных ночью вызвали очевидцы, сообщившие о возгорании в квартире десятиэтажного дома на улице Лосика. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС на месте увидели открытое горение на седьмом этаже. Оказавшиеся во время пожара на балконе люди звали на помощь.
— Используя автолестницу, сотрудники МЧС спасли студентку и молодого парня. Пострадавшие были госпитализированы, — прокомментировали в МЧС.
После ликвидации возгорания было установлено, что пожар произошел в жилой комнате. Огонь повредил имущество на 12 квадратных метрах. На месте работали девять единиц техники МЧС.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Причину пожара еще предстоит установить.
