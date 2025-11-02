Появились кадры из личной библиотеки Путина

В библиотеке хранятся более 10 тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые Путину передают бойцы СВО. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое глава государства брал на «Прямую линию» в прошлом году.