Появились кадры из личной библиотеки Путина

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры из личной библиотеки президента РФ Владимира Путина, где глава государства хранит подарки от бойцов СВО, в том числе знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
В библиотеке хранятся более 10 тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые Путину передают бойцы СВО. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое глава государства брал на «Прямую линию» в прошлом году.
«В декабре нам это передали и попросили, чтобы это находилось здесь, в круглом зале личной библиотеки», — рассказала заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента РФ Анна Курчавова, показав на знамя.
Кадры библиотеки показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».