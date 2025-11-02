Ричмонд
Появились кадры из личной библиотеки Путина

Опубликованы кадры из библиотеки Путина, где хранятся подарки от бойцов СВО.

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры из личной библиотеки президента РФ Владимира Путина, где глава государства хранит подарки от бойцов СВО, в том числе знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В библиотеке хранятся более 10 тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые Путину передают бойцы СВО. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое глава государства брал на «Прямую линию» в прошлом году.

«В декабре нам это передали и попросили, чтобы это находилось здесь, в круглом зале личной библиотеки», — рассказала заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента РФ Анна Курчавова, показав на знамя.

Кадры библиотеки показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».