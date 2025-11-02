Волейболисты «Динамо-Урал» проиграли в Суперлиге «Белогорью»

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» потерпел разгромное домашнее поражение от «Белогорья» в матче четвертого тура Суперлиги. Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.
Единственную напряженную борьбу хозяева смогли навязать лишь в первой партии, которую все же уступили 23:25. Следующие две партии остались за «Белогорьем» без шансов для уфимцев.
