В Свердловской области благоустроили 124 общественные территории и двора

Подрядчики благоустроили 124 общественные и дворовые территории в Свердловской области с начала 2025 года. Из них 39 пространств было обновлено с привлечением федеральных субсидий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Каждый реализованный проект — это результат совместной работы власти и жителей. Мы видим, что люди активно участвуют в выборе территорий и предложении идей по их развитию. Благодаря федеральной поддержке и вовлеченности муниципалитетов нам удалось создать по-настоящему современные, безопасные и уютные пространства, которыми гордятся жители региона», — отметил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Александр Соболев.
Например, 4 ноября в городе Каменске-Уральском состоится открытие «Аллеи Славы». Территория площадью 4,5 тыс. кв. м преобразилась: там появились мемориальная зона, площадка для торжественных церемоний и культурно-массовых мероприятий. Всего до конца года в регионе благоустроят 170 территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.