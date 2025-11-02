В Свердловской области благоустроили 124 общественные территории и двора

«Каждый реализованный проект — это результат совместной работы власти и жителей. Мы видим, что люди активно участвуют в выборе территорий и предложении идей по их развитию. Благодаря федеральной поддержке и вовлеченности муниципалитетов нам удалось создать по-настоящему современные, безопасные и уютные пространства, которыми гордятся жители региона», — отметил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Александр Соболев.