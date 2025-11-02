За коляски и велосипеды в подъездах многоквартирных домов грозят штрафы

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — приводят его слова «РИА Новости».