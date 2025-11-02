Ричмонд
За коляски и велосипеды в подъездах многоквартирных домов грозят штрафы

В качестве альтернативы эксперт предложил использовать для хранения колясок и велосипедов личные квартиры или балконы.

Жителям многоквартирных домов грозит административная ответственность за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов, сообщил 2 ноября член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишут «Известия».

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — приводят его слова «РИА Новости».

Гражданам за нарушение грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или предупреждение, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 60 тыс. рублей, юридическим лицам — до 400 тыс. рублей.