«Ведут себя вызывающе». Белорусские рыбаки бьют тревогу из-за норок, расплодившихся на Припяти

Так, стало известно о случаях массового воровства рыбы на Припяти. В чатах в популярном мессенджере белорусские рыбаки пишут, что остаются без пойманного улова, который бесследно исчезает из садков. Например, рыболов Иван написал, что потерял весь улов, который состоял преимущественно из щук. Вся рыба бесследно пропала из металлического садка. А перед этим мужчину обворовали сороки, разорившие пакеты с провизией.