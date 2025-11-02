«Ведут себя вызывающе». Белорусские рыбаки бьют тревогу из-за норок, расплодившихся на Припяти

Белорусские рыбаки лишаются улова из-за норок, которые массово расплодились на Припяти, пишет портал fishingby.com.
Так, стало известно о случаях массового воровства рыбы на Припяти. В чатах в популярном мессенджере белорусские рыбаки пишут, что остаются без пойманного улова, который бесследно исчезает из садков. Например, рыболов Иван написал, что потерял весь улов, который состоял преимущественно из щук. Вся рыба бесследно пропала из металлического садка. А перед этим мужчину обворовали сороки, разорившие пакеты с провизией.
В беседе другие рыболовы сошлись во мнении, что улов стал регулярно пропадать на Припяти из-за расплодившихся норок. При этом хищные зверьки ведут себя вызывающе и приближаются к людям почти вплотную даже днем.
Опытные рыболовы советуют держать рыбу на глубине вблизи мест обитания норок и использовать кукан.
