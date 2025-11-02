В Ростовской области в начале ноября измерили уровень радиации

По состоянию на 1 ноября в городах Ростовской области зафиксированы следующие данные: в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Азове мощность дозы составила 0,12 мкЗв/ч. В Таганроге этот показатель был равен 0,14 мкЗв/ч, а в Шахтах, Семикаракорске и Зернограде — 0,16 мкЗв/ч. В станицах Боковская, Казанская и городе Белая Калитва уровень радиации составил 0,11 мкЗв/ч.