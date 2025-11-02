Ричмонд
В Ростовской области в начале ноября измерили уровень радиации

Уровень радиации в Ростовской области не превышает нормы в начале ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в начале ноября провели контрольные замеры мощности дозы гамма-излучения. Они показали значения в пределах естественного радиационного фона. Об этом свидетельствуют данные, полученные от Гидрометцентра и НПО «Тайфун».

Согласно отчету, в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов Южного федерального округа, включая район Ростовской АЭС, уровень радиации находился в диапазоне от 0,08 до 0,17 мкЗв/ч. Эти показатели не превышают естественных фоновых значений.

По состоянию на 1 ноября в городах Ростовской области зафиксированы следующие данные: в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Азове мощность дозы составила 0,12 мкЗв/ч. В Таганроге этот показатель был равен 0,14 мкЗв/ч, а в Шахтах, Семикаракорске и Зернограде — 0,16 мкЗв/ч. В станицах Боковская, Казанская и городе Белая Калитва уровень радиации составил 0,11 мкЗв/ч.

Мониторинговая служба также сообщила, что на территории всего Южного федерального округа аварийных ситуаций и случаев экстремально высокого загрязнения окружающей среды зарегистрировано не было.

