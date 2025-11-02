Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женские консультации в Чувашии получат новое оборудование

В медучреждения поступят дефибрилляторы, электрохирургические системы, системы ультразвуковой визуализации.

Современное оборудование поступит в женские консультации 11 муниципалитетов Чувашии в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в государственной службе по конкурентной политике и тарифам республики.

До 3 декабря текущего года технику направят в медучреждения Мариинско-Посадского, Батыревского, Ибресинского, Комсомольского, Козловского, Шумерлинского, Порецкого, Цивильского, Моргаушского, Ядринского и Яльчикского муниципальных округов. Женские консультации получат дефибрилляторы, электрохирургические системы, системы ультразвуковой визуализации и мониторы для определения физиологических показателей матери и плода.

«Сегодня каждая женщина нашей республики, вне зависимости, где она живет, может получить качественную медицинскую помощь. Специалисты оказывают всестороннюю помощь: это и профилактические осмотры, и сопровождение пациентов во время беременности», — отметил руководитель госслужбы Чувашии по тарифам Сергей Егоров.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.