Женские консультации в Чувашии получат новое оборудование

Современное оборудование поступит в женские консультации 11 муниципалитетов Чувашии в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в государственной службе по конкурентной политике и тарифам республики.
До 3 декабря текущего года технику направят в медучреждения Мариинско-Посадского, Батыревского, Ибресинского, Комсомольского, Козловского, Шумерлинского, Порецкого, Цивильского, Моргаушского, Ядринского и Яльчикского муниципальных округов. Женские консультации получат дефибрилляторы, электрохирургические системы, системы ультразвуковой визуализации и мониторы для определения физиологических показателей матери и плода.
«Сегодня каждая женщина нашей республики, вне зависимости, где она живет, может получить качественную медицинскую помощь. Специалисты оказывают всестороннюю помощь: это и профилактические осмотры, и сопровождение пациентов во время беременности», — отметил руководитель госслужбы Чувашии по тарифам Сергей Егоров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.