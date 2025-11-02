Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Челябинска вечером 2 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани имени Игоря Курчатова.
На вылет опаздывают рейсы N 4 506 в Сочи (по расписанию отправление в 17:55, расчетное время — 19:10), ЮВ 291 в Нижний Новгород (19:10 2 ноября и 03:20 3 ноября соответственно) и ДР 324 в Сочи (19:10 и 02:00 соответственно).
На прилет задерживаются рейсы N4 505 из Сочи (по расписанию прибытие в 17:05, расчетное время — 18:40), ДР 323 из Сочи (18:10 2 ноября и 01:35 3 ноября соответственно), ЮВ 581 из Нижнего Новгорода и Казани (18:25 и 02:40 соответственно), У6 из Краснодара (20:30 и 21:10 2 ноября).
Кроме того, на девять часов опаздывает рейс U6 1578 Анталья — Челябинск (по расписанию 05:15 3 ноября, расчетное время приземления самолета 14:20 в понедельник).