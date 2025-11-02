Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Челябинска вечером 2 ноября

На прилет задерживаются рейсы N4 505 из Сочи (по расписанию прибытие в 17:05, расчетное время — 18:40), ДР 323 из Сочи (18:10 2 ноября и 01:35 3 ноября соответственно), ЮВ 581 из Нижнего Новгорода и Казани (18:25 и 02:40 соответственно), У6 из Краснодара (20:30 и 21:10 2 ноября).